Test de "Back 4 Blood" : digne héritier assumé de "Left 4 Dead"

"Un jeu qui brise des amitiés". Vous êtes prévenus. Back 4 Blood compte bien venir envahir vos soirées entre potes à partir de ce mardi 12 octobre, date de sa sortie. Un titre disponible sur PC et consoles (PS4, PS5 et Xbox One, Xbox Series). Si vous aviez aimé le jeu de Valve, Left 4 Dead, paru en 2008, vous adopterez très facilement cette aventure horrifique qui emprunte tous les codes de la saga avec brio.

Un FPS (jeu de tir à la première personne) très nerveux qui confère un plaisir instantané, c'est un peu la promesse de cette aventure. Plongé au cœur d'un monde post-apocalyptique où le maître mot sera de survivre face à une horde de zombies, Back 4 Blood se veut offrir une expérience de jeu coopérative dans laquelle il faudra avancer avec prudence.

Comme indiqué dans le titre du jeu, vous êtes quatre personnages [aux caractéristiques différentes, ndlr] à progresser dans un univers infesté de morts-vivants. Au total, 34 niveaux sont proposés. Un pur bonheur à partager avec vos amis.

L'esprit "Left 4 Dead" renaît avec brio

Back 4 Blood n'a jamais caché son inspiration. Le spectre Left 4 Dead plane bel et bien au-dessus du jeu de Turtle Rock Studios. La construction des niveaux, les armes proposées, les ennemis affrontés... tout ou presque fait penser à la licence qui avait marqué l'ère Xbox 360. Votre objectif est simple : arriver en vie au bon endroit. Équipé de nombreuses armes (fusil à pompe, fusil d'assaut, arme de poing et bien d'autres...) votre parcours est semé d'embûches et votre progression doit se faire minutieusement.

Si de prime abord Back 4 Blood transparaît comme étant un jeu bourrin, il faudra malgré tout avancer avec prudence et ne pas se jeter trop abruptement dans les différentes zones proposées. Même très bien armés, les zombies présents dans les rues n'auront aucun mal à vous envoyer au sol. Le jeu est, il faut le dire, par moment très punitif. Malgré des ressources disséminées un peu partout, Back 4 Blood bénéficie d'une difficulté qu'il faudra apprivoiser.

Côté gameplay, les fans de la série Left 4 Dead ne seront absolument pas perdus, bien au contraire. Le FPS est d'une fluidité à toute épreuve sur PlayStation 5 (version testée). On a véritablement l'impression de jouer au jeu de Valve de l'époque. On accroche instantanément avec la maniabilité proposée puisque celle-ci ne cherche pas à convaincre un public trop élitiste. Ici, le plaisir de jeu est immédiat.

Bénéficiant d'une durée de vie colossale, Back 4 Blood aura de sérieux arguments afin de vous faire veiller très tard devant votre écran. Avec un mode campagne particulièrement prenant, qu'il vous sera possible de partager à plusieurs en ligne ou bien avec des bots, les heures de jeu se compteront par centaines.



Digne héritier assumé de Left 4 Dead, le jeu de Turtle Rock Studios réussi son pari de nous amuser manette en main avec panache. Assurément un très bon cru en cette fin d'année 2021.