Que se passe-t-il lorsque les caméras sont éteintes sur le tournage des Marseillais ? C'est l'une des questions qu'une auditrice a souhaité poser à Paga et Bebew (Greg), duo emblématique du programme de W9, désormais maîtres de notre antenne une fois par mois avec Alice, le dimanche de 21 heures à minuit.

Interrogés sur les coulisses du célèbre show télévisé de la 9e chaîne, les deux amis sont revenus sur les moments off accordés aux candidats lors des tournages des émissions. "On a le droit au téléphone le dimanche, mais pas le reste de la semaine. Et le dimanche lorsqu'on prend contact avec nos proches, on a une nounou qui est à nos côtés et qui surveille nos conversations pour des raisons de confidentialités qui entourent le programme. On a des clauses, on ne peut pas dire ce qui se passe. Même à nos mamans, nos cousins, nos tantes, on ne peut rien dire", a dévoilé Bebew sur l'antenne de Fun Radio.

Une confidentialité importante nécessaire au bon fonctionnement du programme, mais qui n'interfère en rien dans les activités professionnelles des candidats. "De temps en temps, on fait des placements de produits, mais on est quand même surveillés", a rajouté Paga.