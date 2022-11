Une première édition qu'on imagine déjà bien ensoleillée. Le festival Pharaonic annonce l'arrivée de sa Summer Edition qui prendra place le 10 septembre à Cluses. On y retrouvera notamment à l'affiche le DJ français Kungs. Connu pour ses titres particulièrement efficaces (Never Going Home, Lipstick, ou bien encore Clap Your Hands), l'artiste, qui a dévoilé son nouvel album Club Azur, aura pour objectif de faire danser la foule. Il ne sera pas seul puisque The Avener, Tony Romera et Showtek seront aussi présents.

Pour rappel, la sixième édition du Pharaonic s'est déroulée le samedi 26 mars 2022 au Phare de Chambéry avec Fun Radio. Dimitri Vegas & Like Mike, The Avener, QQUN, Henri PFR ou bien encore Lucas & Steve ont fait vibrer le public présent sur place.

Si vous souhaitez aller applaudir Kungs, premier nom de cette Summer Edition, il vous suffit de récupérer vos places sur le site Pharaonic.fr.

Pharaonic Summer Edition Crédit : Pharaonic