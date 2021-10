Trois trucs à savoir sur... la Swedish House Mafia

La formation du groupe

Steve Angello et Sebastian Ingrosso sont meilleurs amis depuis petits et ont grandi ensemble à Stockholm. Ils ont tous les deux eu envie de se lancer dans l'électro lorsqu'ils ont entendu le tout premier album des Daft Punk sorti en 1997, "Homework". Des années plus tard, lorsqu'ils mixaient dans un restaurant, ils ont rencontré Axwell. C'est là que le trio naît.

Un quatrième DJ

La Swedish House Mafia n'a pas toujours été composée de trois artistes. Une quatrième personne n'est presque jamais nommée : Eric Pridz. En 2005, Axwell, Ingrosso et Angello mixent ensemble dans des soirées avec Pridz. Le quatuor commence à percer, sans aucun nom. En mars 2007, à l'occasion de la Winter Music Conference de Miami avec les plus gros Djs internationaux, ils sont présentés pour la première fois en tant que Swedish house Mafia. Eric Prydz prend alors conscience que le projet devient trop sérieux et qu'il préfère partir sur une carrière solo et décide donc de quitter le groupe.

Un concert record

En septembre 2011, la Swedish House Mafia devient le premier groupe électro à jouer au Madison Square Garden à New York. Pour ce show, ils ont vendu les 20 000 places en seulement 9 minutes. Historique ! Les trois suédois seront de retour le lundi 10 octobre 2022 pour un concert exceptionnel à l'Accor Arena, en partenariat avec Fun Radio. La billetterie ouvrira ses portes le vendredi 29 octobre à 10h.

