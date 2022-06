C'est la révélation musicale de l'année. Découvert grâce au morceau Calm Down, Rema, 22 ans, venu tout droit du Nigeria, fait déjà sensation. Sa musique mélange subtilement sonorités africaines et pop, rap moderne. Tout s'est accéléré pour lui en 2019 avec deux tubes, Dumebi et surtout Iron Man qui a séduit... le couple Obama. En effet, Barack et Michelle ont pris l'habitude de dévoiler leur playlist du moment et il y a trois ans, Rema y figurait. Un sacré coup de projecteur pour celui qui vient de dévoiler son premier album "Rave & Roses", paru le 25 mars. Un disque sur lequel on retrouve plusieurs artistes internationaux et notamment Chris Brown.

"Je l'ai rencontré grâce à un ami qui m'a amené chez lui. On a sympathisé en discutant et en jouant à des jeux. J'ai donc été en studio avec lui, et il m'a fait écouter des chansons incroyables. J'ai même eu la chance d'écouter des titres inédits que le monde ne connaît pas. Il m'a demandé de lui jouer un morceau. C'était Time N Affection. Et il a tout de suite accroché. Il a vraiment sauté dessus et il a voulu participer. J'ai dit à mon équipe qu'il fallait absolument que le titre soit sur l'album", a expliqué le chanteur au micro de Fun Radio.

Rema n'est pas le seul talent issu du Nigeria puisque le chanteur Ckay connaît également un très large succès avec son morceau Love Nwantiti. "C'est toute une nouvelle génération. On fait de l'afrobeat. C'est une véritable armée, un vrai mouvement. Je suis très fier de partager ma culture." L'artiste en a profité pour nous interpréter en live son morceau Calm Down. On vous laisse savourer la séquence.