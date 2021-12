VIDÉO - Rihanna : un nouveau morceau "bientôt, bientôt, bientôt"

Depuis la sortie de son album Anti en 2016, les fans de Rihanna attendent son come-back musical. Chaque petite rumeur ou indice lâché par la Barbadienne font l'objet de plusieurs articles de presse et de multiples partages sur les réseaux sociaux. C'est ce qui s'est passé ces derniers jours. Dans une courte vidéo, on voit un paparazzi aller à la rencontre de Riri en lui demandant : "De la nouvelle musique bientôt ou quelque chose ?". La réponse a immédiatement fusé : "Soon, soon, soon", "bientôt, bientôt, bientôt" en français.

En septembre, à l'occasion du défilé de sa marque de lingerie, Savage X Fenty, Rihanna avait officiellement déclaré ceci à propos de son prochain album : "Vous ne vous attendez pas à ce que vous allez entendre. Ce sera totalement différent. Mettez-le dans votre tête. Tout ce que vous savez sur Rihanna ne sera pas ce que vous écouterez. La musique, c'est comme la mode, tu devrais pouvoir jouer avec. Je veux m'habiller comme je veux et je traite la musique de la même manière."

Même sans sortir aucune nouvelle musique, Rihanna continue de faire parler d'elle. Ed Sheeran a récemment déclaré qu'il rêvait toujours de travailler avec elle, sans oublier qu'elle a été élevée au rang d'héroïne nationale de la Barbade, son pays. Désormais, on a hâte d'écouter un de ses nouveaux sons en 2022.

