Pour le lancement de Pepsi-Cola Soda Shop aux États-Unis, la firme a fait appel à Doja Cat. L'artiste et la multinationale ont célébré les 50 ans de la comédie musicale Grease dans une nouvelle campagne publicitaire. On y voit la chanteuse reprendre le fameux "You're the One that I Want". Le spot a été diffusé lors des MTV VMA dans la nuit de dimanche à lundi. La performance artistique est saluée de toute part.

"Travailler avec Pepsi sur ce remake est surréaliste. C'est une chanson et une marque tellement emblématiques... C'était une opportunité unique. Je devais en faire partie", a déclaré Doja Cat, qui a également assuré la présentation de ces MTV VMA. Durant la cérémonie, elle a remporté le prix de la meilleure collaboration pour Kiss Me More avec SZA et de la meilleure direction artistique pour Best Friend Saweetie et Art Haynes. Âgé de 25 ans, elle sera présente au Global Citizen Live en compagnie de plusieurs autres stars mondiales.

