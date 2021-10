Test de "NBA 2K22" : la simulation de basket ultime sur next-gen (PS5 et Xbox Series)

Chaque année, comme pour FIFA, le jeu de basket de 2K Sports revient dans une nouvelle version. Avec entre autres, une amélioration au niveau du gameplay, des graphismes et du contenu. La simulation sportive la plus saluée par la critique depuis sa création en 1999 avait pourtant essuyé quelques reproches la saison passée. Et pour cause, une bonne partie des gamers avait conspué la nécessité de jouer en ligne dans le mode carrière pour profiter pleinement du contenu proposé.

Conscient de cette erreur, NBA 2K22 revient plus fort que jamais dans une version next-gen qui compte bien remettre les pendules à l'heure. De retour sur un parquet scintillant pour cette nouvelle saison, la célèbre simulation de basket dévoile un épisode particulièrement réussi qui vous fera passer de nombreuses heures de jeu à mettre des trois points avec les plus grandes stars de la NBA.

Après avoir testé pendant plusieurs jours ce nouvel épisode de la franchise sur PlayStation 5, la rédaction de funradio.fr vous explique pourquoi NBA 2K22 est la simulation de basket ultime.

Un rendu visuel inégalé sur PS5 et Xbox Series

C'est l'un des points forts de ce NBA 2K22. Visuellement, le titre ne déçoit absolument pas sur consoles nouvelle génération. Un énorme travail sur l'aspect graphique a été fait par les équipes de 2K Sports pour nous plonger au cœur d'un réel match de basket. C'est propre et très détaillé. La petite goutte de sueur transparaît sur chacun des athlètes lorsqu'un effort trop intense est fait.

Les nouvelles capacités de la PS5 et Xbox Series sont parfaitement exploitées. Soyons francs, le gap entre la version précédente et celle-ci n'est pas saisissant, mais encourageant pour les prochains épisodes. La 4K est un véritable régal pour les yeux. Côté animations, c'est un quasi-sans-faute. La décomposition des mouvements et les petites mimiques des stars sont merveilleusement bien retranscrites. On reconnaît aisément les dribbles de Stephen Curry ou les dunks de Lebron James. Dans les arènes, l'ambiance est festive et les détails fourmillent de partout.

Les danseurs et danseuses présents sur le parquet à chaque quart-temps, les journalistes qui interrogent les basketteurs sur leur prestation, les coachs qui remontent le moral de leur troupe... On s'y croit vraiment et l'immersion est totale.

Un gameplay simulation affiné

S'il est bien une chose qui est propre à chaque épisode de NBA 2K, c'est bien son gameplay. Souvent qualifié de simulation sportive parfaite, le titre bénéficie d'une jouabilité très travaillée. Et dans cette version 2022, 2K Sports nous régale. Les sensations manette en main sont d'une jouissance inégalée. La conduite de balle des joueurs est parfaitement bien retranscrite et nous ferait presque croire à un véritable match de NBA diffusé sur notre télévision tant la physique de la balle est parfaite.

Les tirs ont été ajustés dans cet épisode. Désormais la jauge "stamina" - qui a bénéficié d'une petite refonte visuelle - se calque sur l'état de forme de votre joueur. Si celui-ci se retrouve fatigué, le tir aura moins de chance de finir au fond du panier. Une belle manière de rendre la simulation de basket encore plus réaliste. Le système de contre a de son côté été réétudié avec de nouvelles animations venues renforcer une fois de plus cette volonté de réalisme plus prononcé.

Un contenu ultime

NBA 2K22 propose comme à l'accoutumée une pléthore de modes de jeu. Entre "My NBA", "Ma Carrière" ou bien encore "My Team", le titre regorge de contenus qui vous feront passer d'innombrables heures de jeu devant votre écran. Comme dans chaque épisode de la franchise, il vous est possible de créer votre avatar de la tête au pied tel un RPG et ainsi pouvoir lui attribuer différentes caractéristiques qu'il mettra à profit sur le parquet.



Le gros morceau du jeu réside surtout dans son mode "Ma Carrière", finement retravaillé par rapport au précédent épisode. La ville dans laquelle nous sommes projetés est très vivante, là où dans la version 2K21 ce n'était pas le cas. On prend plaisir à parcourir les rues en skate pour aller à la rencontre de joueurs et joueuses du monde entier ou PNJ [personnage non jouable, ndlr] afin d'augmenter les compétences de son avatar et ainsi le propulser en NBA.



Vous l'aurez compris, NBA 2K22 nous a conquis. Dans sa réalisation, son gameplay et son contenu, la simulation de basket parvient à offrir le meilleur d'elle-même pour servir le joueur. Vous êtes prévenus, le titre de Visual Concepts [en charge du développement du jeu] trônera fièrement dans votre console en accaparant vos soirées.