VIDÉOS - The Chainsmokers : "Closer", "Something Just Like This"... Leurs 5 tubes incontournables

Les Chainsmokers font partie des artistes les plus écoutés de la planète. Rien que sur YouTube, trois de leurs morceaux ont dépassé le milliard de vues : Closer (2,7 milliards), Something Just Like This avec les Coldplay (2 milliards) et Don't Let Me Down (1,7 milliard). Ses trois titres leur ont permis d'obtenir une notoriété incroyable depuis 2014 et leur premier tube #SELFIE.

Après avoir mis leur carrière sur pause en 2019, au point même de supprimer toutes leurs photos sur Instagram en 2020, les Chainsmokers vont revenir dès ce vendredi 28 janvier 2022 avec "High", un nouveau single qui précédera leur nouvel album. "On sent qu'on vous doit la perfection. Il est désormais terminé. Merci de nous avoir donné le temps de nous redécouvrir nous-même, notre musique, et notre amour pour ce métier. La vérité, c’est qu’on n’aurait pu faire cet album que maintenant. On est très impatients de vous le faire découvrir" ont écrit les Chainsmokers sur leurs réseaux sociaux à propos de leur nouvel opus la semaine passée. Le duo de DJs américain partira ensuite en tournée et passera par le Zénith de Paris le jeudi 28 avril.

La rédaction numérique de Fun Radio vous propose le classement de leurs cinq morceaux les plus vus sur YouTube.

