Tiësto : le DJ organise un événement exceptionnel à Cancun avec Acraze et KSHMR

C'est un grand moment que Tiësto propose de vivre du 31 mars au 3 avril avec son événement The Trip qui se déroulera à Cancun, au Mexique. Durant quatre jours et trois nuits, un line-up de haut-niveau a été créé pour animer vos journées. En plus du soleil, des piscines et de la mer, Morten, le créateur de la Future Rave avec David Guetta, Joël Corry, Loud Luxury, KSHMR ou encore Acraze, la révélation électro de ce début d'année 2022, seront aux platines.

"Je suis super excité que tous ces artistes incroyables se joignent à moi. Ce sera ces quatre jours, il y aura de la musique et de l'aventure. Les préventes sont épuisés, mais de nouvelles possibilités de venir seront publiées ce mardi 1er février" a expliqué Tiësto sur ses réseaux sociaux. Pour prendre des renseignements et découvrir les prix, un site web spécial a été mis en place en cliquant ici.

