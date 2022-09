TikTok : Danuniverse, le touche-à-tout du réseau social

Quatre comptes TikTok pour une seule personnalité. Danuniverse cumule près d'un million d'abonnés sur le réseau social chinois. Le jeune homme parle avec sa communauté de plusieurs sujets. Comédie, réaction, micro-trottoir... Ses vidéos engrangent des millions de vues et touchent un très large public.

"Ce sont mes amis qui m'ont dit de me lancer. Ils m'ont dit que j'avais une personnalité pour ça. Vas-y lance-toi. Et me voilà un an plus tard", a souligné le créateur de contenus, conscient de l'impact qu'il peut avoir sur sa communauté, souvent très jeune. "Il faut toujours placer la barre très haut sur TikTok. Mais tant qu'on reste authentique, de toute manière ça fonctionne."



