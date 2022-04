Ed Sheeran prépare son tube de l'été avec un TikTokeur

Ed Sheeran est partout. Après les cartons de son dernier album, de Bad Habits ou encore de Shivers, l'Anglais est proche de sortir un son avec le TikTokeur américain Russ. Ce chanteur est suivi par plus de 2 millions de personnes sur l'application. "Ed Sheeran est juste le plus grand gars de tous les temps. Si quelqu'un a jamais eu le plaisir de rencontrer Ed Sheeran, c'est juste le gars le plus authentique de tous les temps… Nous avons une chanson et c'est fou. Le plan, c'est d'être une des chansons de cet été" a expliqué Russ sur BBC Radio 1Xtra, une antenne britannique.

Autre précision sur ce tube à venir, la production a été confié à Fred Again. Âgé de 28 ans, il fait partie d'une génération de producteurs anglais très talentueux et a commencé à percer en France lors de l'été 2021 avec Marea (We've Lost Dancing).

Ed Sheeran multiplie les collaborations depuis le début de l'année 2021 avec Bam Bam en compagnie de Camila Cabello ou encore récemment avec J Balvin où il chante en espagnol pour la première fois sur Sigue et Forever My Love.

