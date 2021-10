Swedish House Mafia : "Don't You Worry Child", élu meilleur titre électro suédois par Tomorrowland

Si les DJ français sont connus à travers le monde entier, que dire des Suédois ? Swedish House Mafia, Avicii, Alesso ou encore Galantis font le bonheur de millions de festivaliers et d'amateurs de musique. Pas mal pour un pays qui ne compte "que" 10 millions d'habitants ! Notre partenaire Tomorrowland vient de mettre à l'honneur ce pays particulièrement accro à ce type de sonorités et a proposé à son public d'élire les meilleurs titres dance suédois. La Swedish House Mafia avec Don’t You Worry Child est arrivée en tête devant Avicii – Levels et Sebastian Ingrosso, Tommy Trash, John Martin – Reload.

Le classement des 10 titres électro suédois élus par les fans de Tomorrowland :

1. Swedish House Mafia ft. John Martin – Don’t You Worry Child

2. Avicii – Levels

3. Sebastian Ingrosso, Tommy Trash, John Martin – Reload

4. Alesso ft. Matthew Koma – Years

5. Axwell & Ingrosso – Sun Is Shining

6. Swedish House Mafia – Save The World

7. Alesso vs OneRepublic – If I Lose Myself

8. Avicii – Wake Me Up

9. Otto Knows – Million Voices

10. Tim Berg – Seek Bromance

Parmi les actualités fortes du moment, Tomorrowland a confirmé la tenue de son festival hivernal à l'Alpe d'Huez du 19 au 26 mars 2022 et espère organiser son événement en Belgique sur trois semaines durant l'été prochain. Enfin, la Swedish House Mafia a fait son grand retour avec deux titres dévoilés ces dernières semaines. Un nouveau sera prochainement présenté avec la voix de The Weeknd et un album est prévu pour 2022, ainsi qu'une tournée. La puissance suédoise n'a pas fini de faire parler d'elle, pour le plus grand plaisir de nos oreilles.

