VIDÉO - Alan Walker dévoile le percutant "Extremes" avec Trevor Daniel

Alan Walker est très en forme et compte bien nous le faire savoir. Le DJ aux tubes imparables (Faded, Alone, Darkside, etc.) vient de dévoiler un nouveau titre particulièrement efficace sur lequel on retrouve le chanteur Trevor Daniel. Un morceau qui s'inscrit parfaitement dans l'univers si singulier du DJ producteur britannico-norvégien. La chanson est extraite de son prochain album, Walkerverse Part 2, qui paraîtra le 18 novembre. En effet, l'artiste avait déjà dévoilé la première partie en juin dernier avec 5 titres.

Il est à noter que la star de l'électro sera de passage dans la capitale française le 20 octobre pour un concert unique au Zénith de Paris La Villette, avec Fun Radio. On retrouvera notamment lors de sa première partie, Goodboys et Littgloss, mais aussi AU/RA et Julie Bergan sur scène à ses côtés. Pour rappel, le DJ avait enflammé Tomorrowland cet été avec un set particulièrement envoûtant.

Si vous souhaitez récupérer vos places, il vous suffit d'aller sur le site Internet de Live Nation.