VIDÉO - Bad Bunny, grand vainqueur des Billboard Latin Music Awards

Grâce à son tube Dakiti, Bad Bunny a remporté 10 trophées différents lors des Billboard Latin Music Awards. Il a été l'artiste le plus récompensé. Karol G a été mise à l'honneur chez les femmes, tandis que Daddy Yankee a fait son entrée dans le fameux Billboard Latin Music Hall of Fame. Au-delà des récompenses, des performances live ont rythmé la soirée. Le gala a par exemple été ouvert par Camila Cabello qui a chanté Don't Go Yet. Nous vous proposons ce moment en vidéo et le palmarès à retenir ci-dessous :

Le palmarès des Billboard Latin Music Awards :

Artiste de l'année :

• Bad Bunny

Révélation de l'année :

• Myke Towers

Artiste "crossover" de l'année :

• Black Eyed Peas

Musique latino de l'année :

• Bad Bunny & Jhay Cortez, “Dákiti”

Artiste latino de l'année :

• Karol G

Musique latino "radio" de l'année :

• Maluma & The Weeknd, “Hawái”

Meilleure vente latino de l'année :

• Black Eyed Peas & J Balvin, “Ritmo (Bad Boys For Life)”

Musique de l'année en streaming :

• Bad Bunny & Jhay Cortez, “Dákiti”

Melleur album latino de l'année :

• Bad Bunny, YHLQMDLG

Meilleur album latino de l'année (féminine) :

• Karol G

Artiste latino-pop de l'année :

• Shakira

Musique latino-pop de l'année :

• Black Eyed Peas, Ozuna & J.Rey Soul “Mamacita”

Auteur de l'année :

• Bad Bunny

Producteur de l'année :

• Tainy

