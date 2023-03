VIDÉO - David Guetta : découvrez son nouveau tube, "Baby Don't Hurt Me"

Le DJ star français ne s'arrête jamais. Après avoir sorti un son avec Jason Derulo et à peine remis de son immense succès avec Bebe Rexha sur le remix de Blue d'Eiffel 65, David Guetta va enchaîner dans deux semaines avec Baby Don't Hurt Me. Le morceau est déjà prêt et a même été dévoilé sur la scène de l'Ultra Music Festival 2023 ces dernières années.

Accompagné de la chanteuse américaine Coi Leray, Guetta a annoncé : "J'étais en studio avec Cod Leray et nous avons préparé mon nouveau single. Je voulais vous remercier pour le succès de I'm Good qui a été numéro 1. Nous sommes sur le point d'avoir un second tube qui sera numéro 1 avec Anne-Marie et Coi Leray !"

Le trio s'est amusé à reprendre le fameux What is Love du chanteur trinidadien Haddaway, datant de 1993. Tout aussi efficace que I'm Good, David Guetta devrait encore une fois faire parler de lui et atteindre le sommet des charts.

