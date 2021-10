VIDÉO - Farruko : découvrez son interprétation de "Pepas" dans "The Tonight Show" de Jimmy Fallon

Près de 300 millions de vues sur YouTube, autant en streaming, numéro 1 dans plusieurs pays... Le raz-de-marée de cette fin d'année 2020 est signé Farruko avec son tube Pepas. Pour couronner le tout, la star latino vient de dévoiler un album intitulé LA 167, un hommage à la route qui passait près de Bayamón, la ville où il a grandi.

"C'est l'endroit où j'ai grandi. Cette rue 167 a été la première que mes yeux ont vue. (...) Il y avait un garage qui appartenait à mon grand-père et cet album a beaucoup de mon histoire. C'est dans ces escaliers que j'ai pu écrire mes premières chansons", a-t-il déclaré.

Farruko a eu l'honneur, cette semaine, d'être invité par la star de télé américaine Jimmy Fallon dans The Tonight Show, pour interpréter en direct Pepas. Une belle exposition médiatique qui lui permet de confirmer un peu plus sa montée fulgurante dans l'industrie musicale. On vous laisse découvrir les images ci-dessus.

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !