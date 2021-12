VIDÉO - Fun Radio Ibiza Experience 2021 : découvrez l'éclatant Aftermovie

Une soirée placée sous le signe de la fête. Deux ans que l'événement le plus attendu de l'année pour tous les fans de musique électronique se voit être repoussé en raison de la lourde épidémie de Covid-19. Voilà qu'il est enfin possible de revivre ce que beaucoup pensaient lointain : la communion musicale dans une enceinte pouvant accueillir près de 13.000 spectateurs.

Pour cette belle occasion, les plus grands noms de l'électro ont répondu présent afin de soulever la foule dans une ambiance folle. Lucas & Steeve, Lost Frequencies, Europa (Martin Solveig et Jax Jones), Showtek, Dimitri Vegas & Like Mike et Martin Garrix ont ainsi conquis le cœur des auditeurs et auditrices de Fun Radio lors d'un show spectaculaire.

À travers notre Aftermovie, Fun Radio vous propose de revivre l'ambiance électrique de ce spectacle incroyable.