VIDÉO - Katy Perry et Alesso dévoilent le clip futuriste de "When I'm Gone"

Alesso - Katy Perry - When i'm gone

Enfin ! Après avoir dévoilé leur morceau commun fin décembre 2021, Katy Perry et Alesso viennent de proposer le clip de When I'm Gone. Entre décors futuristes et industriels, danses et costumes, la vidéo est rythmée et accompagne parfaitement la production sonore. "Alesso m'a fait écouter cette chanson il y a un an et demi, et j'ai senti qu'il était temps de la sortir maintenant. J'ai passé des semaines dans le studio de danse à répéter" a confié Katy Perry.

Ce n'est pas la première fois que l'artiste californienne travaille avec un DJ puisqu'elle était sur Feels de Calvin Harris en 2017, en compagnie de Pharrell Williams et Big Sean, ainsi que sur le titre 365 avec Zedd. Quant à Alesso, le Suédois sait mettre en avant les voix féminines comme il l'avait fait en 2014 en compagnie de Tove Lo sur Heroes.

On vous laisse découvrir le clip de When I'm Gone qu'on adore !

