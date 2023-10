VIDÉO - Kungs à l'heure anglaise, découvrez "Afraid Of Nothing", son nouveau single

Kungs et Martin Solveig sont amis dans la vie et ont choisi le même jour pour sortir leur nouveau projet : un album pour le second, un titre pour le premier cité. Sur Afraid Of Nothing, Kungs n'est pas seul puisque c'est Rose Gray qui chante sur sa production. À seulement 25 ans, l'Anglaise va donc traverser la Manche pour se faire découvrir en France.

À l'occasion de la sortie de ce nouveau single, Rose Gray explique : "J'étais en voyage d'écriture à Paris et j'étais vraiment anxieuse sur tous les sujets. J'ai l'impression qu'en tant qu'artiste, nous vivons tous dans la peur, la peur de ne pas être à la hauteur ou la peur que ce que nous avons à dire n'est pas important. J'ai participé à une séance avec Kungs et nous avons terminé Afraid Of Nothing pour nous donner quelque chose pour danser à travers la peur et nous aider à l'accepter comme une autre partie de l'être humain. Je suis amoureux de ce disque."

Rose Gray se dit "amoureuse de ce morceau", tandis que Kungs est heureux d'avoir enfin pu collaborer avec elle : "Je suis fan du travail de Rose depuis longtemps. C'était un plaisir pour moi d'ajouter mes sons à son monde." Le Toulonnais vit plusieurs semaines de bonheur puisqu'il a annoncé un futur mariage avec sa chérie et de nouveaux morceaux sont également prévus pour lui.