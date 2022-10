VIDÉO - Martin Garrix : revivez son incroyable mix d'une heure sur l'Empire State Building

Une nouvelle consécration. Ce Top 100 DJs Mag a reçu la bagatelle de 1,3 million de votes dans 234 pays différents. Après sa victoire, Martin Garrix nous a fait parvenir sa réaction via un communiqué officiel : "Je suis très reconnaissant à tous ceux qui prennent le temps de voter. Revenir au numéro 1 semble très surréaliste, et je ne prendrai jamais votre soutien pour acquis. Merci."

Pour remercier son public, Martin Garrix a enregistré un mix d'une heure depuis l'Empire State Building, le fameux gratte-ciel de 381 mètres de haut-niveau de New York. "J'espère que vous apprécierez tous le flux que nous avons enregistré. Jouer ma musique au sommet de l'un des bâtiments les plus emblématiques du monde était très spécial. La musique m'a amené dans de nombreux endroits fous" a expliqué Garrix, qui possède déjà une carrière folle.

Âgé de 26 ans, il a déjà travaillé avec Dua Lipa, Usher, Bono et The Edge de U2, en plus de monter son label STMPD RCRDS. Cet été, Garrix a de nouveau signé une grande résidence à Ibiza. Nul doute qu'il prépare d'ores et déjà une année 2023 incroyable.

