VIDÉO - Orelsan et Angèle dévoilent (finalement) l'entêtant "Évidemment"

Un refrain entêtant pour une collaboration réussie. Angèle et Orelsan viennent de dévoiler, vendredi 28 octobre, leur titre en commun particulièrement attendu. Baptisé Évidemment, le titre devait initialement sortir sur le disque du rappeur Civilisation, paru en novembre 2021, mais n'est jamais arrivé par manque de temps. Orelsan n'ayant pas eu l'occasion de terminer son couplet au moment voulu, Angèle s'est sentie incapable de boucler également son texte.

"Ce n'est pas mon texte qu'elle n'aimait pas, mais le sien. En fait, elle l'avait fait [son couplet, ndlr] comme une sorte de yaourt qui était un peu comme la maquette du texte. J'ai mis tellement de temps à écrire mon couplet qu'au moment où elle le reçoit, elle me dit qu'on est en période de sortie d'album et qu'elle n'a pas le temps de retravailler son texte. 'Pour moi, on ne va pas y arriver', elle me dit", avait expliqué l'artiste de 40 ans au micro de France Inter. Questionné sur l'arrivée du morceau un jour, Orelsan avait répondu que celui-ci sortirait "peut-être" sans pour autant en être sûr.

Un an plus tard, le morceau voit donc finalement bien le jour et s'avère être une jolie réussite. Du rythme, un refrain entraînant. La collaboration entre les deux stars francophones ne déçoit absolument pas. On vous la fait découvrir toute cette journée sur Fun Radio.