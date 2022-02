VIDÉO - Robin Schulz et Topic dévoilent "In Your Arms", pépite à découvrir absolument

Deutsche Qualität. Quatre artistes très populaires en Allemagne et dans le monde viennent de dévoiler In Your Arms, un remix de For An Angel sortir par Paul van Dyk en 1994. Dans le détail, nous retrouvons d'abord Robin Schulz.

Ses tubes se comptent désormais par dizaine pour lui, au même titre que Topic qui l'accompagne sur ce projet. Ce dernier a fait son trou grâce à Breaking Me ou encore Your Love (9PM), le titre le plus diffusé sur l'antenne de Fun Radio en 2021.

Les deux stars de l'électro sont accompagnées de Nico Santos et Paul van Dyk, un des pionniers de la musique trance, sacré meilleur DJ du monde à deux reprises et qui compte une nomination aux Grammy Awards en 2003. Le résultat de ce mélange donne un titre mélodieux, voire même mélancolique, mais qui sonne particulièrement bien et qui tourne déjà dans la playlist quotidienne de Fun Radio.

