Une petite douceur. Avicii a disparu il y a maintenant quatre ans et pourtant sa musique perdure. Preuve en est, ses morceaux figurent encore parmi les plus consommés sur les plateformes d'écoute. Et parmi les plus populaires on retrouve l'enivrant Wake Me Up, plébiscité plus de 1,5 milliard de fois sur Spotify. Aloe Balcc qui accompagne le DJ suédois dessus, a donc décidé, mercredi 20 avril, date à laquelle Avicii est mort (en 2018), de dévoiler une nouvelle version du morceau, multilingue.

Cette version n'a rien perdu de sa magnificence. Elle semble même plus percutante tant l'émotion en ressort. "La musique d'Avicii a touché le monde. Écrire les paroles et enregistrer les voix sur Wake Me Up a été une expérience transformatrice pour moi. Partout où je suis allé, peu importe le pays, les mélomanes et les fans chantent les paroles avec moi en anglais. En l'honneur d'Avicii et avec l'aide de Metaphysic.ai et Respeecher.com, je présente une version internationale très spéciale du morceau en plusieurs langues", a écrit Aloe Blacc qui y chante dessus en plusieurs langues.

Décédé dramatiquement en avril 2018 dans sa chambre d'hôtel, Avicii restera comme étant l'un des DJ les plus talentueux de sa génération grâce à son talent indéniable. Un musée, baptisé Avicii Experience, a récemment ouvert ses portes en Suède. Dedans, on peut y parcourir la vie de l'artiste. De sa chambre d'adolescent à son studio d'enregistrement, tout est réuni pour vous faire voyager dans la vie du défunt DJ.