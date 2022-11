VIDÉOS - Shakira, Ofenbach, Mosimann, Ozuna... La playlist idéale de novembre

Toute la journée, Fun Radio vous propose une playlist électro-latino. Aujourd'hui, il est temps de découvrir les 10 meilleures nouveautés du moment. Les DJs français sont à l'honneur avec les Ofenbach, qui viennent de dévoiler leur premier album, Sound Of Legend, Feder, Mosimann et Boris Way. Tous ont récemment proposé des tracks électro de grande qualité. Alan Walker et Ownboss, une des révélations de 2022, figurent dans notre sélection.

Pour la partie latino, Maluma revient avec Junio, tout comme Lucenzo et son Mambella. Enfin, comment ne pas intégrer à notre playlist la collaboration exceptionnelle entre Shakira et Ozuna, un titre qui évoque le divorce de la chanteuse colombienne avec le footballeur Gérard Pique.

Alors quels sont vos morceaux préférés ? Découvrez-les en écoutant Fun Radio ou directement dans notre sélection ci-dessous sur funradio.fr !

Toutes les infos musicales sont données quotidiennement par JB, Justine et Julien Tellouck dans Le Studio Fun Radio de 16h à 19h !