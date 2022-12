Gagnez vos places VIP pour le match du Paris Saint-Germain face à Strasbourg

Neymar, Mbappé et Messi lors d'un match au Parc des Princes

Vous rêvez de voir jouer les plus grands joueurs de la planète dans le célèbre Parc des Princes ? Autohero France vous offre la possibilité de remporter 2 places VIP afin d'assister à la rencontre Paris Saint-Germain/Strasbourg qui prendra place le 28 décembre prochain. Une belle occasion de profiter pleinement du match dans de merveilleuses conditions et voir certaines des plus grandes stars du foot fouler la prestigieuse pelouse parisienne.

Pour participer, et ainsi prétendre à l'obtention de ces places (peut-être les vôtres), il vous suffit de nous suivre sur Twitter et retweeter notre publication. Le gagnant sera contacté par les équipes de Fun Radio qui lui annonceront la bonne nouvelle.

Bonne chance à toutes et à tous.