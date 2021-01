Gagnez votre jeu "Marvel's Spider-Man : Miles Morales" sur Fun Radio

publié le 07/01/2021 à 11:06

Et si vous débutiez l'année avec Spider-Man ? Dans le cadre d'un jeu exceptionnel qui dure toute cette journée du 7 janvier, Fun Radio vous offre votre exemplaire du jeu le plus agréable de la fin d'année 2020, Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Cette suite des aventures de l'Homme-araignée parue en 2018 sur la PS4, est un véritable régale. D'une beauté sans faille et bénéficiant d'un scénario habillement écrit, le titre du studio américain Insomniac Games est à gagner sur notre antenne toutes les heures et sur nos réseaux sociaux sur la console de votre choix (PS5 et PS4).

Pour remporter votre exemplaire, rien de plus simple. Il vous suffit de poster sur les réseaux sociaux la phrase suivante : #FunRadioOffreMoiSpiderMan. Un tirage au sort sera effectué et les gagnant.e.s seront contacté.e.s par nos équipes. Bonne chance à toutes et à tous !