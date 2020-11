publié le 17/11/2020 à 11:32

Une mise à jour qui aura de quoi faire plaisir aux pasionné.e.s de musique, mais aussi de football. Dans son optique de conquérir encore et toujours plus de joueurs et joueuses, EA Sports - en charge du développement de la franchise FIFA - vient de dévoiler une liste de stars pouvant être jouables dans son mode de jeu très prenant, Volta.

On apprend qu'il nous est possible de contrôler la chanteuse Dua Lipa, l'artiste DJ Snake, mais aussi les pilotes de Formule 1 Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo, le footballeur retraité David Beckham, et le basketteur Joel Embiid. Tous ont été modélisés avec soin par les développeurs. De quoi nous offrir de belles scènes devant notre écran de télévision, comme ce fut le cas avec Diplo, intégré dans le jeu lors de la sortie du titre en octobre.

Pour rappel, FIFA s'impose chaque année comme le rouleau compresseur de l'industrie vidéoludique. La précédente version a été la meilleure vente de jeu en Europe lors de l'année 2019 souligne l'ISFE (Interactive Software Federation of Europe). La nouvelle édition est prévue le 5 décembre sur PS5 et Xbox Series X.

DJ Snake, Dua Lipa, Lewis Hamilton e Fred Desimpedidos são as mais novas celebridades adicionadas ao Modo VOLTA do FIFA 21 pic.twitter.com/dgfSMdtJee — Sala12 (@OficialSala12) November 13, 2020