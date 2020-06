publié le 08/06/2020 à 16:59

Bioshock fait partie de ces sagas intemporelles qui ont su marquer de nombreux.ses joueurs et joueuses. Une majestueuse écriture portée par une réalisation et direction artistique enchanteresse a propulsé cette série de jeux au panthéon des œuvres vidéoludiques. Alors, forcément voir revenir cette trilogie en remastered sur Nintendo Switch quatre ans après sa parution sur PS4 et Xbox One est un véritable bonheur, d'autant plus que tous les contenus additionnels sont intégrés dans cette version.



Profiter des fonds marins de Rapture, ou du ciel de Columbia est désormais possible sur la console portable japonaise dans une seule et même cartouche. On regrettera cependant un téléchargement fastidieux d'une dizaine de Go (gigaoctet) malgré la version physique. Techniquement la console japonaise s'en sort très bien face à ses concurrentes puisque le jeu tourne en 30 images par seconde, amplement suffisant pour celle-ci. En mode salon la résolution est de 1080p tandis qu'en nomade elle est de 720p.

Clairement loin d'égaler ce qui est actuellement proposé sur PS4 et Xbox One, la trilogie se parcourt tout de même avec beaucoup de plaisir et la Nintendo Switch n'a pas à rougir de son manque de puissance puisque ce portage fait très largement honneur à ces trois titres. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de vous plonger dans ces trois aventures, vous n'avez plus aucune excuse... foncez !