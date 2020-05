VIDÉO - "The Last of Us Part 2" s'offre un puissant trailer riche en émotions

The Last of Us Part II | Bande-annonce de l'histoire - VF | Exclu PS4

publié le 07/05/2020 à 13:47

C'est probablement le jeu vidéo le plus attendu cette année. The Last of Us Part 2 se dévoile au travers d'une nouvelle bande-annonce percutante qui met l'accent sur l'histoire que prendra le titre de Naughty Dogs et de Neil Druckmann [le producteur du jeu, ndlr].

On y voit les deux personnages centraux Ellie et Joel qui ont fait le succès du premier épisode, paru en juin 2013 sur Playstation 3. Le duo a bien changé depuis puisqu'on retrouve nos héros avec le visage marqué et fatigué. On comprend aisément que cette nouvelle aventure sera riche en émotions pour eux comme pour nous manette en mains.

Ce nouveau trailer nous en dévoile plus sur l'intrigue du jeu. Il est question de vengeance punitive, de colère et de haine. Ce deuxième épisode semble aller beaucoup loin dans la noirceur que son prédécesseur. De quoi nous offrir de belles sensations devant notre écran.

Une claque visuelle !

Visuellement le jeu est sublime et fait office de vitrine technologique pour la console de Sony qui arrive en fin de vie. Les effets de lumières sont maîtrisés de main de maître, tout comme la modélisation des personnages dont les expressions faciales sont saisissantes de réalisme. La tristesse et la colère se lisent facilement sur les visages d'Ellie et de Joel.

Rarement un jeu vidéo a atteint ce niveau de qualité. De quoi nous donner encore plus envie de jouer au titre. La sortie de The Last of Us Part 2 est prévue pour le 19 juin, exclusivement sur Playstation 4.