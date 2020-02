VIDÉO - Découvrez les meilleurs titres du duo Ofenbach

publié le 27/02/2020 à 16:12

Leurs titres sont devenus incontournables. Katchi, Paradise, Rock It, Be Mine, ou bien encore Insane, en seulement cinq ans, les deux amis d'enfance ont su conquérir le cœur d’innombrables internautes et passionné.e.s de musique électro.

Fun Radio vous propose de découvrir une vidéo regroupant les plus belles musiques de ces nouveaux acteurs de la scène électro et de la French Touch actuelle. Dorian Lauduique et César de Rummel fouleront la scène de l'AccorHotels Arena le 3 avril dans le cadre de la cinquième édition de Fun Radio Ibiza Experience.

Le duo Parisien jouera aux côtés de Dimitri Vegas & Like Mike, Europa (Martin Solveig et Jax Jones), Showtek, Lucas & Steve, Lost Frequencies, et Diplo. Pour réserver les quelques dernières places restantes, il vous suffit de vous rendre sur le site Funradioibizaexperience.fr.