publié le 26/02/2021 à 15:32

Une association musicale détonante. Joel Corry, le DJ londonien qui a connu un énorme succès l'été dernier avec son tube Head & Heart avec MNEK, a décidé de s'offrir les services du plus iconique des DJ français - dont il vous est possible d'écouter les confidences sur sa carrière dans le podcast All Stars - sur son nouveau titre Bed, sorti ce vendredi 26 février.

Porté par la voix de la chanteuse Raye (déjà présente aux côtés du DJ français sur la chanson Stay (Don't Go Away) parue en 2019), celui-ci s'avère convaincant. On retrouve ici la recette d'une collaboration réussie : un refrain entrainant, une production musicale moderne dans laquelle on retrouve une house très électro. De quoi faire plaisir aux fans des trois artistes.

Avec ses multiples collaborations (Sia, Rita Ora, Joel Corry), David Guetta confirme une nouvelle fois sa position d'artiste très productif en ce début d'année 2020.