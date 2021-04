David Guetta et Afrojack annoncent "Hero", une nouvelle collaboration

publié le 27/04/2021 à 12:35

Un nouveau titre unit ces deux poids lourds de la musique électro. Après avoir collaboré ensemble sur les titres Hey Mama (avec Nicki Minaj), Another Life, Helium (avec Sia), Dirty Sexy Money ou bien encore Louder Than Words, David Guetta et Afrojack ont décidé d'associer leur talent une nouvelle fois et ce pour le plus grand plaisir de leurs fans.

Annoncé lundi 26 avril, ce nouveau morceau, intitulé Hero, dont un léger extrait très alléchant a été dévoilé sur les réseaux sociaux des deux artistes paraîtra ce vendredi 30 avril. Un titre qui suscite déjà un engouement certain tant les précédentes associations musicales des deux ont séduit par le passé.

Afrojack a d'ailleurs décidé pour cette belle occasion de proposer un DJ set en Zoom à ses fans en direct de chez eux. Le titre sera évidemment à découvrir ce vendredi sur notre antenne.