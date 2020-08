DJ Snake lance un tournoi de football à Paris avec Pardon My French

Crédit : Pardon My French

publié le 13/08/2020 à 16:44

On le savait fan de ballon rond mais pas au point de le voir lancer son propre tournoi de football. DJ Snake, fan inconditionnel du PSG, va mettre en place le 30 août prochain, la première édition des Pardon My French Football Games.

L'événement aura lieu dans la ville qu'il affectionne le plus, celle qui l'a fait grandir et dont il est le porte-étendard partout où il va dans le monde... Paris. "Dix équipes composées de personnalités, d'influenceurs, et d'anciens joueurs de football s'affronteront lors d'un tournoi 5 contre 5 pour décrocher la PMF CUP édition 2020", précise le communiqué de presse.

L'équipe gagnante pourra, à l'issue de ce tournoi, s'opposer au Pardon My French Football Club mené par leur capitaine DJ Snake. Pour rappel, Pardon My French n'est autre que la marque de l'artiste français. Cette dernière a vu le jour en 2016 aux États-Unis et les articles proposés se retrouvent très rapidement en rupture de stock.