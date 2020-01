publié le 30/01/2020 à 08:22

Un artiste d’exception. Diplo est le sixième et dernier artiste à rejoindre la prestigieuse affiche de Fun Radio Ibiza Experience 2020. Le DJ producteur américain de 41 ans a collaboré avec les plus grandes stars de la planète.

Madonna, Britney Spears, Beyoncé, Justin Bieber, DJ Snake, la liste de ses collaborations est immensément longue, tout comme sa carrière. Fondateur du mythique groupe Major Lazer, avec Walshy Fire, Diplo a su s'imposer comme l'une des figures emblématiques dans le monde des DJ's.

Entre morceaux entêtants, tubes planétaires et mise en lumière d'artistes nouveaux (c'est lui qui a donné sa chance à DJ Snake), le producteur et compositeur a plus d'une corde à son arc. Lean On, Que Calor, Light It Up, Where Are Ü Now, ou bien encore Wish, vous avez forcément dansé sur ses productions musicales.

Si vous souhaitez aller l'applaudir lors de sa venue à Fun Radio Ibiza Experience, il vous suffit de réserver vos places sur le site Funradioibizaexperience.fr.