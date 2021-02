Kev Adams et le Fridge Comedy Room - L'intégrale du 07 février

publié le 07/02/2021 à 21:05

Les meilleurs nouveaux talents du stand-up réunis ce mois-ci avec Kev Adams. Et comme à chaque fois, le chef d'orchestre de cette émission présente ceux qui l'entourent pendant les deux heures de show. Ainsi, le nouveau visage de notre antenne à procédé à des présentations pour le moins particulières en disant l'inverse de ce qu'il pense d'eux. Une petite subtilité qui a amusé tout le monde.

John Eledjam (humoriste qui a officié aux côtés de Kev Adams dans Soda), Majid Berhila (humoriste, comédien et auteur aperçu dans Les Lascars gay), Edouard Pluvieux (réalisateur et scénariste), et enfin Marion Gagnot (animatrice de Marion et les garçons anciennement sur Fun Radio et maintenant diffusé sur Twitch, Facebook et YouTube) ont subi les moqueries de l'artiste de 29 ans.

Au programme : les anecdotes spéciales pour la Saint-Valentin (chaque personne autour de la table doit trouver à qui appartient l'histoire racontée), le faux blind test (jeu hilarant dans lequel un auditeur ou une auditrice est appelé.e pour être mis.e en confrontation avec une personne de l'équipe sans le savoir), plusieurs sketchs joués en direct dans nos studios (les humoristes vous dévoilent leur talent le temps d'un numéro), le canular téléphonique de John Eledjam (le comédien appelle une fleuriste en prétextant vouloir passer une commande pour son mari... Kev Adams), et la question ou Marion (les auditeurs et auditrices posent leurs questions les plus gênantes à Kev Adams, mais si la question paraît trop embarrassante, le comédien choisi alors une question venant de Marion Gagnot et n'a pas d'autre choix que d'y répondre).

Enfin, comme à chaque fois, la séquence la plus plébiscitée est venue ponctuer l'émission : celle du clash-clash. Qui remportera la ceinture du meilleur clasheur ce mois-ci ? Réponse dans le podcast replay. D'autres séquences sont à découvrir.

Kev Adams et le Fridge Comedy Room est à découvrir chaque mois sur l'antenne de Fun Radio.