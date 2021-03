Kev Adams et le Fridge Comedy Room - L'intégrale du 07 mars

publié le 07/03/2021 à 21:00

Un bonheur de les retrouver chaque mois sur l'antenne de Fun Radio. Comme à chaque début de mois, Kev Adams crée l'événement avec ses compagnons du Fridge Comedy Room pour divertir auditrices et auditeurs de notre antenne avec des jeux loufoques, des sketchs hilarants et des séquences mémorables.

Pour cette nouvelle émission, le chef de bande a convié Marion Gagnot, Edouard Pluvieux, John Eledjam, Majid Berhila. L'humoriste les a introduit de façon très drôle en les comparant à des bêtes qui apparaissent dans un documentaire animalier. Une belle manière d'amorcer le programme de l'émission, qui comme chaque mois, est assez fou.

Ainsi, nous avons assisté à différentes séquences, particulièrement drôles. À commencer par celle de l'anecdote sur scène (chaque intervenant autour de la table a dévoilé une petite histoire vraie mettant en lumière un moment de solitude vécu sur scène devant le public), les blagounettes des auditeurs et auditrices (au téléphone, des auditeurs et auditrices balancent leurs plus belles vannes. Kev Adams offre un cadeau au plus drôle), plusieurs sketchs joués en direct dans nos studios (les humoristes vous dévoilent leur talent le temps d'un numéro), la chanson d'Alex Fredo (un sketch musical), la question ou Marion (les auditeurs et auditrices posent leurs questions les plus gênantes à Kev Adams, mais si la question paraît trop embarrassante, le comédien choisi alors une question venant de Marion Gagnot et n'a pas d'autre choix que d'y répondre).

Enfin, comme à chaque fois, la séquence la plus plébiscitée est venue clôturer l'émission : celle du clash-clash. Avec comme particularité, celle d'improviser ses vannes. Qui remportera la ceinture du meilleur clasheur ce mois-ci ? Réponse dans le podcast. D'autres séquences sont également à découvrir.

Kev Adams et le Fridge Comedy Room est à découvrir chaque mois sur l'antenne de Fun Radio.