Le son de la semaine : remportez le jeu vidéo "FIFA 21" en écoutant Fun Radio

publié le 28/09/2020 à 06:00

Notre nouveau jeu phare. Le son de la semaine débarque sur Fun Radio, et vous offre la possibilité de remporter le jeu vidéo FIFA 21, emblématique simulation de football.

Pour tenter de gagner votre exemplaire du jeu de EA Sports et le recevoir le 6 octobre, jour de sa sortie, il vous suffit d'écouter notre antenne tous les jours de la semaine. Dès lors que vous entendez Take You Dancing, le dernier morceau du chanteur Jason Derulo - envoyez FUN au 74 900 (0,75€/SMS) et le jeu est à vous. N'oubliez pas, le son de la semaine peut tomber à tout moment !

Pour rappel, il vous sera possible d'incarner l'un des DJ's Fun Radio dans cette nouvelle édition de FIFA. En effet, Diplo sera jouable dans le mode de jeu Volta. Un joli clin d’œil à tous les fans de sons électro qui aura de quoi nous permettre de passer de belles heures de jeu devant notre écran.