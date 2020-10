"Mafia : Definitive Edition", un magistral remake du jeu d'origine

publié le 28/10/2020 à 06:00

Un remake qui fait honneur à la version d'origine. Mafia (premier du nom) renaît magistralement dans une version 2020 grâce à Hangar 13 (Mafia 3, Borderlands : The Handsome Collection) studio californien en charge du développement du jeu. Pour celles et ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de mettre les mains sur le jeu original, sorti en 2002 sur PC et 2004 sur Playstation 1, c'est le parfait moment de découvrir l'histoire de Tommy Angelo, un jeune réfugié italien, chauffeur de taxi, qui s'enrôle (malgré lui) dans le grand banditisme pour des raisons clairement pécuniaires.

Le titre avait marqué toute une génération de joueurs et joueuses de part son écriture, son immersion mais aussi et surtout sa réalisation très soignée pour l'époque, bien que datée aujourd'hui. L'histoire prend place dans la ville fictive de Lost Heaven (une réplique presque exacte de Chicago) pendant les années 30, et vous immerge dans une ambiance mafieuse des plus réussie. Musiques, voitures, environnements, tout y est pour retranscrire au mieux cette époque marquante et fascinante.

Dans cette version revisitée, on note une mise en scène clairement hollywoodienne, qui n'est pas sans rappeler les longs-métrage de Martin Scorsese avec des personnages forts, charismatiques, et terriblement attachants. Tout cela est renforcé par des graphismes absolument magnifiques. Les effets de lumières et autres animations faciales des protagonistes n'ont rien à envier à la concurrence, bien au contraire puisqu'ils ajoutent de la profondeur dans cette aventure.

Le monde ouvert proposé est très vaste et renforce une nouvelle fois ce sentiment d'immersion lorsque les missions sont lancées. C'est un vrai plaisir que de diriger le personnage principal au travers des scènes de gunfight, de conduite de véhicules (bien que chancelante selon les modèles de voitures) tellement mieux réalisées que dans la première version.

> Mafia: Definitive Edition - Bande-annonce officielle de lancement - VOSTFR | PS4

Seul bémol, les phases de corps à corps un peu trop archaïque qui rendent les combats très peu dynamiques, voire désagréables par moment. On aurait apprécié un système similaire à celui des titres de Rockstar Games (GTA 5, Red Dead Redemption 2). De manière générale, Mafia Definitive Edition s'impose comme une véritable réussite et il serait dommage de passer à côté de ce remake qui allie avec subtilité les codes de jeu de narration dans un monde ouvert, avec un système de jeu jouissif, là où il est vite possible de s'éparpiller.

Le titre conviendra aisément aux aficionados de la licence et aux nouveaux joueurs tant le jeu d'origine est respecté. Si vous souhaitez prolonger l'expérience Mafia, nous vous conseillerons de vous procurer Mafia Trilogy, qui - comme son nom l'indique - regroupe les trois épisodes de la saga de 2K Games. Le deuxième épisode est d'aussi bonne facture que le premier, bien que moins agréable à l'oeil. L'histoire de Vito saura vous marquer autant que celle de Tommy, voire plus...