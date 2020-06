publié le 12/06/2020 à 14:50

La voilà ! Après des mois de tergiversations, la Playstation 5 se dévoile enfin pour le plus grand plaisir des joueurs et joueuses. C'est lors de sa conférence, qui s'est tenue ce jeudi 11 juin, à 22 heures, que le constructeur japonais a introduit sa nouvelle console de salon, dont la sortie est prévue pour la fin de l'année.

Pendant plus d'une heure, Sony a offert à tous les fans de jeu vidéo un aperçu de ce que donnera sa prochaine génération de console. À quoi ressembleront les jeux ? Quelles seront les performances techniques ? Des questions auxquelles Sony a apporté des réponses claires en présentant des séquences de jeux en temps réel, mais aussi et surtout en dévoilant le design, plutôt futuriste, de sa Playstation 5.

La rédaction de Funradio.fr vous dévoile point par point les choses à savoir sur cette nouvelle console de jeu.

Un console au design futuriste

C'était l'un des points les plus cruciaux de cette conférence : le design. Sony, maître en la matière, nous a fait patienter jusqu'à la toute fin de sa vidéo avant de nous dévoiler les formes de sa nouvelle console. Et que dire... Celle-ci s'inscrit dans la politique de la marque, celle du futur ! Blanche et noire, avec un faisceau lumineux bleu au milieu, la console en impose.

Et grosse surprise, puisque deux modèles ont ainsi été présentés : un modèle standard intégrant un lecteur de disques Blu-Ray Ultra HD et un modèle sans lecteur de disque, totalement numérique pour les gamers préférant télécharger leurs jeux. Les caractéristiques techniques resteront cependant les mêmes. Du côté des accessoires, la manette, la DualSense reste inchangée, mais on note l'apparition d'un casque Pulse 3D, d'une caméra HD, et d'une télécommande.

Pour l'heure, seules interrogations : le prix, et la date de sortie officielle qui n'ont toujours pas été dévoilés.

> Voici la PS5 | Bande-annonce de révélation

Un catalogue de jeux extrêmement varié

Au total, plus d'une vingtaine de titres ont été présentés lors de cette conférence 2.0. Spider-Man : Miles Morales a introduit ce catalogue large et très varié.

Le jeu sur l'homme-araignée arrivera lors des fêtes de fin d'année, et tentera de s'inscrire dans la droite lignée de ce qu'avait proposé le précédent épisode, sorti en septembre 2018, sur la Playstation 4. À savoir, un monde ouvert, assez grand, dans lequel il nous est possible de virevolter entre les bâtiments de New York, le tout accompagné de graphismes très propres se rapprochant d'un aspect cinématographique.

> Marvel's Spider-Man: Miles Morales - Announcement Trailer | PS5

L'emblématique jeu de voiture de Sony, Gran Turismo 7, s'est également offert une séquence de gameplay des plus impressionnante. Effets de lumière sur les carrosseries des véhicules, et autres bruits de moteurs se sont montrés très convaincants. De quoi ravir les fans d'automobile.

> Gran Turismo 7 Announcement Trailer

Horizon Forbidden West, le jeu du studio néerlandais Guerilla Games s'est quant à lui dévoilé en toute fin du show. On y retrouvera Aloy, l’héroïne du précédent opus dans une toute nouvelle aventure qui s'annonce monstrueusement belle à parcourir.

> Horizon Forbidden West - Announcement Trailer | PS5

Ratchet & Clank : Rift Apart s'est gratifié d'une séquence de gameplay des plus agréables à regarder. Se rapprochant des productions des films d'animations de Disney, le jeu de plate-forme de Insomniac Games saura retenir l'attention des plus petits comme des plus grands.

> Ratchet & Clank: Rift Apart - Announcement Trailer | PS5

Resident Evil Village, le nouveau jeu horrifique de Capcom, que tout le monde s'impatientait de découvrir, s'est dévoilé au travers d'une bande-annonce des plus angoissante.

> Resident Evil Village - Announcement Trailer | PS5

D'autres jeux ont été présentés (NBA 2K21, Hitman 3, Demon's Souls, Project Athia, etc...) durant cette longue conférence de Sony, qui vous l'aurez compris nous a conquis. Rendez-vous en fin d'année pour découvrir toute cela manette en main.