"Super Mario 3D World + Bowser’s Fury", une perle signée Nintendo

publié le 01/03/2021 à 19:15

Nintendo sait décidément faire plaisir à ses fans. Alors que Mario souffle sa 35e bougie (Super Mario Bros étant sorti en 1985 au Japon), la firme japonaise joue une fois de plus sur le côté nostalgique de sa célèbre mascotte en proposant sur sa console hybride un portage de son très réussi Super Mario 3D World - paru en 2013 sur la Nintendo Wii U - avec comme particularité la venue d'une nouvelle aventure, pouvant justifier à elle seule l'achat du titre, Bowser’s Fury.

Dans ces deux périples, il vous sera possible d'incarner Mario dans son costume de chat et ainsi parcourir les différents niveaux 3D d'une absolue beauté concoctés par Nintendo. Pour celles et ceux ayant déjà parcouru l'aventure sur la Wii U, aucun changement ou presque. Force est de constater que cette version Switch bénéficie d'une optimisation un cran au-dessus. Le jeu est plus net (affichage en 1080p et 60 images par seconde contre 720p sur Wii U), les couleurs plus chatoyantes et les temps de chargement amoindris. De quoi rendre nos parties plus agréables sur ce jeu qui s'est inscrit comme l'une des plus belles aventures Mario sur console.

C'est simple, Super Mario 3D World est malin de par la construction de ses niveaux (très variés) et sa direction artistique très efficace. Coloré et très propre dans son level design, cet épisode parvient à s'inscrire comme l'un des meilleurs de la série. Porté par une bande-son des plus agréable, une possibilité de partager le plaisir de jeu en coopération en ligne jusqu'à 4, et une belle durée de vie (comptez environ une trentaine d'heures de jeu pour le terminer à 100%), le titre de Nintendo a de solides arguments pour vous faire passer à la caisse une nouvelle fois sur Switch.

"Bowser’s Fury" : une extension ingénieuse qui s'inspire de "Super Mario Odyssey"

L'attrait principal de ce portage Switch reste évidemment cette extension Bowser's Fury. Dans cette nouvelle aventure, le personnage de Shigeru Miyamoto va s'associer à Bowser Jr. dont le but est de sauver son père - ennemi juré de Mario - transformé en une bête incontrôlable et féroce de la taille de Godzilla.

Vous allez donc faire équipe avec lui tout au long de votre aventure (il pourra vous aider dans votre quête) et ainsi parcourir un mini open-world [monde ouvert, ndlr] dans lequel une musique très métalleuse vous accompagnera lors de vos affrontements avec le colossal Bowser.

Cette extension, aux allures de Super Mario Odyssey, avec sa caméra libre à 360°, est un très bon cru. Une fois de plus, Nintendo démontre tout son savoir-faire. Les niveaux sont ingénieux et très recherchés. Contrôler le plombier moustachu (ou jardinier, on ne sait plus trop) dans cet univers est un véritable bonheur. Mention spéciale lors de la transformation de Mario en chat géant doré aux allures de Super Saiyan.

Vous l'aurez compris, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury est un véritable coup de cœur. Pour celles et ceux ayant raté la version Wii U, foncez découvrir ce portage Switch, valeur sûre de ce début d'année.

> Explorez ensemble un monde amusant avec Super Mario 3D World + Bowser's Fury ! (Nintendo Switch)