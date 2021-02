Xbox Series X|S : Microsoft dévoile son élégante manette Pulse Red

publié le 26/02/2021 à 19:30

Une nouvelle manette Xbox a fait son apparition. Il s'agit de la Pulse Red. Commercialisé le 19 février, ce nouvel accessoire de jeu accompagnera vos parties d'une bien belle manière. Et pour cause, Microsoft - comme à son habitude - a pris soin de livrer un modèle extrêmement joli qui ne manquera pas de séduire les plus collectionneurs et collectionneuses d'entre vous.

C'est simple : la manette bénéficie d'un coloris rouge pétant très élégant qui tape instantanément à l'œil. Difficile de ne pas tomber sous son charme lorsqu'on ouvre la boîte, aussi soignée que celle de la Xbox Series X. Le mélange des couleurs choisies par Microsoft fonctionne bien. Il est ici question d'un mariage entre un rouge mat, un noir discret sur certaines parties de la manette et un blanc qui apporte une belle respiration à l'arrière.

Côté prise en main, peu de changements - toujours aussi agréable de l'avoir entre les mains - par rapport à la manette de la Xbox Series X|S. Celle-ci ayant déjà apporté son lot de nouveautés par rapport à la génération précédente, la firme américaine peaufine ici quelques éléments comme la possibilités de la connecter à vos appareils d'utilisation quotidienne (vos consoles de jeux, votre PC sous Windows 10, mais aussi vos appareils sous Android en utilisant le Bluetooth).

Évidemment, comme toutes les manettes, celle-ci bénéficie d'une sortie jack stéréo 3,5 mm ainsi que d'un port USB-C vous permettant de la recharger si vous disposez d'une batterie (vendue séparément). Pas de panique, des piles sont néanmoins fournies dans la boîte, tout comme un abonnement de 14 jours au Xbox Game Pass Ultimate. Une belle manière de découvrir ce service de la marque qui regroupe de belles pépites vidéoludiques dedans.

Vous l'aurez compris, cette manette Pulse Red, vendue à 59,99 euros a de quoi séduire. Belle et fonctionnelle, elle a tout pour elle. Pour celles et ceux qui ne seraient pas conquis.es par ce modèle, peut-être le serez-vous par le Shock Blue (presque entièrement bleu) ou bien le Robot White (entièrement blanc). Après tout, les goûts et les couleurs ne se discutent pas.