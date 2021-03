Tomorrowland 2021 : le festival est reporté en septembre

publié le 18/03/2021 à 12:26

Difficile de trouver une date qui puisse convenir dans un contexte aussi particulier. L'iconique festival belge de musique électro a annoncé le report de son événement. Prévu initialement au mois de juillet, la 16e édition de Tomorrowland aura lieu, si la situation évolue positivement, les week-ends du 27 au 29 août et du 3 au 5 septembre 2021.

Les organisateurs de ce show rocambolesque qui réunit les plus grands DJ du globe ont annoncé cela sur leur réseaux sociaux dans un long message tout en y soulignant la difficulté rencontrée pour assurer cette date. "Nous voulons rester positifs et pleins d'espoir vers une fin inoubliable de l'été 2021, mais réalisons qu'il y a aussi une chance que la 16e édition de Tomorrowland ait lieu en 2022. Tomorrowland est reconnaissant de travailler si étroitement et positivement avec les gouvernements et les experts locaux et nationaux (...) Nous espérons vous revenir en mai avec une mise à jour détaillée. Pour l'instant, nous continuerons à travailler dur pour réaliser le festival le plus beau et le plus sûr", ont assuré les équipes sur Instagram.

Un message plein de positivité qui souligne le travail acharné des organisateurs pour réunir dans la plus grande sécurité les fans de musique, parfois tristes de ne plus pouvoir assister à des concerts, un souvenir lointain pour beaucoup. Il est à noter que les billets restent valables pour les nouvelles dates.