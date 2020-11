Tomorrowland Around the World

publié le 12/11/2020 à 11:41

Tomorrowland remet le couvert. Alors que les festivals peinent à savoir quand est-ce qu'ils pourront de nouveau mettre en place leur événement en raison de l'épidémie mondiale de covid-19, l'iconique festival Belge regorge d'imagination afin de satisfaire les fans de musique électro avec un nouveau show digital prévu pour la fin d'année 2020.

De la même manière que Tomorrowland Around The World, qui avait rassemblé plus d'un million d'internautes les 25 et 26 juillet au travers d'un show digital hallucinant, les organisateurs prévoient de reconstituer des mix de DJs sur fonds verts et ainsi célébrer la nouvelle année 2021. Le lancement de cette fête virtuelle est prévu le 31 décembre à partir de 20 heures avec, comme à son habitude, une liste prestigieuse d'artistes internationaux.

David Guetta (élu meilleur DJ du monde dans le Top 100 DJ Mag), Armin va Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Diplo, Lost Frequencies, Major Lazer, Martin Garrix, Meduza, Tchami, le rappeur Snoop Dogg et bien d'autres seront présents pour enflammer la scène. Les billets seront mis en vente à partir du 17 novembre sur le site internet de Tomorrowland.