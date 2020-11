Top 100 DJ's by "DJ Mag" : David Guetta sacré meilleur DJ du monde

publié le 09/11/2020 à 10:30

Une belle fierté pour la France. David Guetta a remporté le titre de meilleur DJ de 2020, selon le magazine DJ Mag, devançant ainsi le duo belge Dimitri Vegas & Like Mike, en tête du classement l'année dernière. Il faut dire que le français, qui soufflait sa 53e bougie samedi 7 novembre, s'est montré très productif en 2020 avec ses nombreux streams pendant le confinement, et ses collaborations artistiques. Un exploit d'autant plus appréciable pour le compositeur de Let's Love, qui retrouve sa couronne neuf ans plus tard.



Le première place est d'autant plus représentative lorsqu'on voit les noms des DJ's devant lesquels David Guetta est passé. En deuxième position, on retrouve les deux frères Dimitri Vegas & Like Mike, talonnés de très prés par le talentueux Martin Garrix, et le DJ néerlandais Armin van Buuren.

Un peu plus loin se positionnent Alok, qui grapille 6 places (5e), Don Diablo ne bouge pas (6e), Afrojack gagne 2 places (7e), et Timmy Trumpet remporte 3 places (10e). À noter que DJ Snake perd 9 places et se retrouve 25e du classement.