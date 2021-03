publié le 23/03/2021 à 11:42

Partager un bout de fête avec le public malgré un contexte sanitaire alarmant, voilà l'objectif des organisateurs de Tomorrowland Winter. Alors que les festivals peinent à voir le jour en raison de la pandémie mondiale, les événements digitaux pullulent sur Internet depuis maintenant un an. Un nouveau stratagème payant orchestré par une profession qui souffre de ne plus pouvoir exercer son métier. C'est notamment le cas de l'iconique festival belge, Tomorrowland, qui, comme comme de nombreux artistes (David Guetta, DJ Snake, Bob Sinclar, et bien d'autres) s'est désormais lancé dans les livestreams depuis quelques mois.

Une belle manière de réunir des milliers de passionnés de musique de façon sûre, permettant ainsi le respect des gestes barrières. Dans l'idée d'offrir un spectacle digital de qualité à ses nombreux festivaliers, Tomorrowland Winter prévoit la diffusion de plusieurs set d'artistes, le tout en direct de l'Alpe d'Huez. Un joli clin d'œil à tous les festivaliers qui devaient y être présents physiquement en 2020, avant l'annulation de l'événement pour les raisons qu'on connaît tous.

Ainsi, dans l'optique de rendre hommage à son festival, les têtes pensantes de Tomorrowland ont réuni quelques-uns des meilleurs DJ français, parmi lesquels : Ofenbach, Klingande, Martin Solveig x Kungs. L'évènement, diffusé ce jeudi 25 mars, sera à suivre dès 16 heures sur la page YouTube de Tomorrowland et sur nos réseaux sociaux. Nos animatrices et animateurs ne manqueront pas de vous partager quelques beaux moments de ce concert digital sur notre antenne. De quoi ravir les fans de musique électro.