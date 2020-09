VIDÉO - Les 5 titres incontournables de Martin Solveig

publié le 22/09/2020 à 10:39

Cinq infos sur cinq titres. Martin Solveig, qui fête ce mardi 22 septembre 2020 ses 44 ans, fait partie des artistes électro les plus populaires de l'Hexagone. Tout comme David Guetta et Bob Sinclar, l'artiste a très largement popularisé les sons électroniques à une époque où il n'était pas évident de le faire.

En près de 30 ans de carrière, ce parisien a fait danser la terre entière avec des titres tous plus populaires les uns que les autres. Everybody, Rejection, Hello, Intoxicated ou bien encore All Stars, Fun Radio vous propose de (re)découvrir cinq titres incontournables de Martin Solveig et d'apprendre des choses que vous ne saviez peut-être pas dessus.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur le parcours du DJ, vous pouvez découvrir le podcast All Stars (saison 1) que nous lui avons consacré.