VIDÉO - Party Fun Live - Fête de la musique : revivez le mix de Martin Solveig

publié le 19/06/2020 à 20:16

Fun Radio fête la musique avec une programmation musicale 100% française. Bob Sinclar, Feder, Kungs, Martin Solveig, mais également Ofenbach sont présents dans nos studios afin de vous faire vivre une journée musicale de folie ce vendredi 19 juin.

Et pour cette occasion, Fun Radio vous propose de participer à cet événement avec tous les artistes puisque dès 19 heures, et ce jusqu'à minuit, il vous est possible de rejoindre la soirée via Zoom (code : 666 019 2020).