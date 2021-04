VIDÉO - Trinix sur Fun Radio : "Tom Felton (Harry Potter) nous a contactés sur Instagram"

Trinix en mix et en interview dans Le Before

publié le 15/04/2021 à 13:03

Deux purs talents français. Josh Chergui et Loïs Serre, qui forment le duo Trinix depuis 2012, nous ont rendu visite dans nos studios ce mercredi 14 avril. Guitare, piano, batterie, rien n'arrête ces deux complices originaires de Lyon. Leur morceau Rodeo ne vous est pas inconnu. Et pour cause, ce fût l'une des belles pépites de l'année 2019. Leur musique à l'influence hip-hop et électro a su conquérir les internautes du monde entier.

Très actifs sur les réseaux sociaux (ils partagent des sons chaque jour ou presque), le groupe compte bien faire danser le public. Leur remix du thème de Harry Potter en est le parfait exemple. Dévoilé il y a quelques mois sur internet, Trinix a su remanier d'une bien belle manière la chanson culte de la saga créée par J. K. Rowling, provoquant ainsi une vague de messages d'admiration. Tom Felton, l'acteur qui incarne le personnage de Drago Malefoy, a même contacté le duo natif de Vénissieux.

"Il nous a contactés sur Instagram. Il nous a dit : 'les gars, moi aussi je fais de la musique. J'adore ce que vous faites. Venez on fait une collaboration'", a expliqué le groupe. Ce remix est d'ailleurs disponible sur leur nouvel album Altitude, dont la sortie est prévue vendredi 16 avril.