Crédit Image : Capture d'écran YouTube/Chaîne The Avicii Archives |

publié le 05/01/2021 à 10:24

Une version revisitée du documentaire saisissant de Netflix. Le géant américain du streaming avait mis en ligne en avril 2018 - soit seulement quelques semaines avant son décès - un film retraçant le parcours tragique du DJ Avicii. Dedans, on y voyait les tourments de l'artiste, prisonnier de plusieurs addictions. Des images saisissantes qui n'avait pas manqué de frapper le public.

Aujourd'hui, une nouvelle version, plus courte, du film documentaire, depuis disparu du catalogue Netflix, fait surface sur YouTube, sur la chaîne The Avicii Archives. Dans celui-ci, on y voit des images inédites, très intimes montrant le quotidien parfois sombre de l'artiste.

Cette version revisitée du documentaire original signé Levan Tsikurishvili, un cinéaste suédois, aura de quoi vous plonger dans la vie du défunt DJ, étant désigné comme un des artistes les plus talentueux de sa génération.